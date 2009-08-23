Народная самооборона проводит акцию

23 августа в 12.00 на острове Хортица начал работу лагерь гражданского движения «Народная самооборона» в рамках празднования Дня Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Открытие лагеря состоялось в момент прибытия на Хортицу инициаторов акции – представителей Закарпатского отделения «Народной самообороны».

Народные депутаты Украины Екатерина ЛУКЬЯНОВА и Юрий ГРИМЧАК поздравили присутствующих с началом работы лагеря.

«Украина – государство крепких духом людей, победителей», - сказал Ю.ГРИМЧАК, выразив убежденность в том, что акция «День Независимости Украины на Хортице» поможет возродить лучшие идеи Независимости, сдружит молодежь и сплотит ее вокруг национальных идей, выведет самосознание украинской нации на новые высоты.

В лагере поднят флаг Украины и флаг гражданского движения «Народная самооборона».

Открывал лагерь «Народной самообороны» Евгений МИЩУК, которого во времена Помаранчевой революции называли «Голосом Майдана». Представитель сумской делегации ГД «Народная самооборона» Иван БОРШОШ исполнил Гимн Украины.

Координатор Запорожского представительства «Народной самообороны» Элина ПОЗДНЯКОВА встретила хлебом-солью участников велопробега в рамках акции «День Независимости Украины на Хортице».