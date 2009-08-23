Литвин не согласен с инициативой Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что законодательство относительно выборов президента будет изменяться вплоть до завершения первого тура голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки на Житомирщину, комментируя преодоление парламентом вето на изменения к закону “О выборах Президента Украины”.

“Закон будет изменяться уточнением, латанием и доработкой до завершения первого тура президентских выборов, а во втором туре уже, как Бог на душу положит”, - сказал В.ЛИТВИН.

Говоря об инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно сокращения избирательной кампании до 60 дней, В.ЛИТВИН отметил, что на данный момент это нереально, поскольку избирательное законодательство придется изменять в корне.

“Я являюсь сторонником того, чтобы избирательная кампания занимала как можно меньше дней, но у нас уже такая установившаяся практика, что когда мы определим, скажем, 60 дней, то все процедурные моменты, реализация всех процедурных механизмов будет невозможной”, - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН согласился с тем, что принятый парламентом закон является несовершенным и изменения, конечно, нужно вносить.

В то же время, по его словам, изменения, которые будут вноситься, должны быть согласованы с административным кодексом, чтобы не возникало двойного прочтения норм.