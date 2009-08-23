Ющенко: пора вернуть национальные святыни из музеев мира

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что наступило время возвратить в Украину ее национальные святыни, находящиеся в различных музеях мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.

«Сегодня наши национальные святыни находятся во многих музеях мира. Глубоко убежден как Президент, как гражданин Украины, что наступило время: для власти и для каждого гражданина Украины, - сделать все, чтобы они были возвращены домой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, необходимо возвращать национальные святыни из России, Швеции, Польши, Чехии, Америки, Канады и других стран.