Тимошенко хочет усилить команду реставраторов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным разработать меры по усилению реставрационного дела в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила во время презентации отреставрированного казацкого знамени XVIII века с изображением национального герба «Казак с мушкетом».

«Думаю, нам нужно принять постановление об усилении команды реставраторов, обеспечении их деньгами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр считает, что такие меры должны быть разработаны при участии реставраторов.

«Мы проведем консультации, чтобы вы имели возможность реставрировать все наши исторические реликвии, чтобы не нужно было вывозить на реставрацию в другие государства», - сказала она.