Парламент легитимизировал власть крупного капитала?

Украинская народная партия заявляет о «непринятии курса отдельных фракций Верховной Рады на создание непрозрачной системы выборов Президента Украины путем принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

«УНП воспринимает такие действия как лоббистские, созданные под политические интересы конкретных политических сил», - отмечается в заявлении.

В частности, УНП считает «недемократичным ликвидацию института подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты с одновременным увеличением в пять раз денежного залога». По убеждению представителей УНП, это означает, что «парламент легитимизирует власть крупного капитала».

УНП считает, что «изменение порядка принятия решений избирательными комиссиями в день голосования и при подсчете голосов (2/3 присутствующих членов комиссий, а не списочного состава комиссии) может привести к активному применению административного ресурса в ходе избирательного процесса, создание условий к масштабной фальсификации результатов выборов”. В УНП считают, что «существует большой риск, что на этих выборах определенные политические силы смогут применить административный ресурс для того, чтобы препятствовать доступу на избирательные участки оппозиционных членов избирательных комиссий».

«Абсолютно антидемократической УНП называет норму об упрощении порядка принятия решения о лишении права присутствия на заседаниях избирательной комиссии представителей СМИ и официальных наблюдателей. «Институт официального наблюдателя с 1990 года стал одной из составляющих международных стандартов открытости и прозрачности избирательного процесса. Аналогично рассматривается международными организациями, которые осуществляют наблюдение за избирательным процессом, обеспечение права присутствия журналистов на заседаниях избирательных комиссий и на избирательных участках. Поэтому облегчение процедуры исключения наблюдателей и представителей СМИ из заседаний комиссий и с избирательных участков однозначно вызовет негативную реакцию у представителей международных наблюдательных организаций», - заявляет Украинская народная партия.

УНП считает, что «парламент, приняв данный закон, приблизил Украину к 2004 году, когда были возможности к "накручиванию" явки избирателя. Предоставление права главам комиссий, их заместителям, секретарям комиссий вносить изменения в списки избирателей в день голосования – это прямой путь к злоупотреблениям по «корректированию» явки заангажированного избирателя на избирательных участках».

«Еще более проблемными являются вопросы обжалования результатов выборов. Механизм, заложенный действующим Законом, создает условия для использования судебных органов в фальсификации выборов», - отмечают представители УНП.