Ющенко назвал еще десятерых Героев Украины

По случаю Дня Независимости Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звания «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на церемонии открытия гетманского дворца Кирилла Разумовского в Батурине.

В частности, звание «Герой Украины» присвоено генеральному директору Национального производственно-аграрного объединения «Массандра» Николаю БОЙКО, председателю наблюдательного совета общества агрокомплекса «Зеленая долина» Станиславу ВОЙТОВИЧУ, генеральному авиаконструктору АНТК имени Антонова Дмитрию КИВЕ, главному врачу Херсонской областной клинической больницы Людмиле ЛЯТЕЦКОЙ, учителю украинского языка и литературы Полтавского городского лицея №1 Татьяне БАЛАГУРЕ, ректору Национального университета «Острожская академия» Игорю ПАСЕЧНИКУ, председателю ассоциации «Нива Переяславщины» Александру МУСТИПАНУ, генеральному директору Национальной библиотеки для детей Анастасии КОБЗАРЕНКО, художественному руководителю Национальной академической капеллы «Думка» Евгению САВЧУКУ, президенту ХК «Киевгорстрой» Петру ШЕЛЮКУ.

Перед вручением наград В.ЮЩЕНКО дал высокую оценку деятельности этим людям.

«Вы являетесь настоящей гордостью Украины и Украина гордится вами», - сказал Президент.

Также были вручены другие высокие государственные награды по случаю Дня Независимости.