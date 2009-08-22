Тимошенко примет участие в презентации «Козака с мушкетом»
10:42, 22 августа 2009Политика
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Информация Правительственного портала
22 августа 2009 г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в презентации отреставрированного казацкого знамени XVIII века с изображением Национального герба – «Казак с мушкетом».
Как сообщает Правительственный портал, начало презентации: 11:00
Место проведения: Национальный исторический музей Украины, улица Владимирская, 2.
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