Тимошенко: премьер борется с кризисом, а все остальные борются с премьером

БЮТ с 1 сентября снова будет поднимать вопрос отмены депутатской неприкосновенности и льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в прямом эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Мы будем с первого сентября опять поднимать вопросы отмены депутатской неприкосновенности и льгот и ставить их на повестку дня заседания парламента”, - отметила премьер.

«Думаете, что сегодня только народ разочарован? Я тоже разочарована тем, что творится в Украине. Премьер борется с кризисом, а все остальные борются с премьером. Я думаю, что после выборов Президента этот политический хаос прекратится. Вот если взять вопрос депутатской неприкосновенности и льгот. Уже было проведено в парламенте в первом чтении, мы уже прошли Конституционный Суд. А поэтому с 1 сентября мы опять будем инициировать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и отмены льгот», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что она лично имеет желание ознакомиться с «распечатками» результатов голосования по этому вопросу.

«Я хочу посмотреть, как какая фракция проголосует, потому что без неприкосновенности честные люди будут работать. А так каждый держится за получение жилья и поездки на отдых. Отмечаю, мы будем с 1 сентября вновь поднимать этот вопрос», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.