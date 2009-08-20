Тимошенко и Нафтогаз не прекратили переговоры с оффшорами?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что правительство медлит с переговорами относительно привлечения кредитных ресурсов международных финансовых институтов для расчетов за российский газ для подземных газовых хранилищ в 2009 году, и требует от правительства безотлагательно обеспечить официальные переговоры с международными финансовыми институтами относительно кредитования газа и прекратить диалог по втягиванию Украины в сомнительные оффшорные схемы.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, по словам представителя Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, предыдущие консультации украинской стороны с Европейской Комиссией и международными финансовыми институтами относительно условий кредитования завершились 24 июля 2009 года в Киеве.

Положительный результат достигнут благодаря тому, что руководство правительства задекларировало готовность провести прозрачное комплексное реформирование газового сектора в соответствии с требованиями главы Украинского государства и рекомендациями Еврокомиссии.

В конце июля 2009 года президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил о согласии Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка предоставить кредиты Украинской стороне для расчетов за газ для ПХГ.

Однако, к сожалению, правительство медлит с переговорами относительно упомянутых кредитов, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ. До настоящего времени правительство не обеспечило в установленном порядке подготовки соглашений с упомянутыми международными финансовыми учреждениями. Даже не направило официального обращения Украинской стороны в ответ на упомянутое заявление европейской стороны.

Кредитование со стороны международных финансовых институтов предусматривает прозрачные и самые выгодные для Украинского государства условия.

Однако на фоне затягивания переговоров с европейской стороной, несмотря на предостережения В.ЮЩЕНКО, вопреки национальным интересам от имени правительства и «Нафтогаза Украины» продолжается секретный диалог с непрозрачными и оффшорными компаниями относительно необоснованных многомиллиардных кредитов, которые должны возвращать следующие поколения украинского общества, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Повторяется ситуация 19 января 2009 года, когда руководители правительства Украины и России договорились о контрактах с самыми высокими для Украины ценами за газ и дискриминационными транзитными ставками. Эти кабальные газовые контракты уже привели к наибольшему за годы независимости дефициту бюджета «Нафтогаза Украины» и фактически поставили компанию на грань банкротства, создав реальные угрозы энергетической и экономической безопасности Украины и Европы», подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи Президент Украины требует от руководства правительства безотлагательно обеспечить официальные переговоры с международными финансовыми институтами относительно кредитования газа и прекратить диалог с втягиванием Украины в сомнительные оффшорные схемы.

В.ЮЩЕНКО требует от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины безотлагательно принять предусмотренные законом меры с целью защиты украинских национальных интересов в газовой сфере.

Президент настаивает, чтобы все консультации и переговоры относительно кредитования газового сектора проходили прозрачно и в соответствии с директивами, в установленном порядке утвержденными главой государства.