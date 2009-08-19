Эксперты не видят оснований говорить о серьезном улучшении в экономике

Эксперты считают, что говорить сегодня о серьезном улучшении динамики развития экономики нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий НОВИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Говорить о серьезных улучшениях в Украинской экономике я бы сегодня не решился» - отметил он.

По словам эксперта, сегодня в стране не проводят какие-либо структурные реформы, которые бы давали основания рассчитывать на позитивные результаты в будущем.

Кроме того, В.НОВИЦКИЙ считает, что на сегодняшний день, в условиях кризиса, Украина в определенной степени лишилась своей независимости, так как потеряла способность влиять на развитие экономики.

Так по мнению В.НОВИЦКОГО, снижение темпов спада ВВП Украины по итогам второго квартала 2009 года может объясняться не столько оздоровлением украинского экономики, сколько изменением динамики спроса на продукцию украинского экспорта.

Он отметил, что 75% общего объема инвестиций в украинскую экономику направляются на развитие «отсталого производства», связанного, в первую очередь, с добычей природных ископаемых, вместо того чтобы развивать в стране инновационные технологии.

«Украина закладывает на будущее свое отставание, и тем самым превращается в сырьевой придаток», - подчеркнул В.НОВИЦКИЙ.

В целом он считает, что Украина, которая и так «уже скатилась в периферийное болото», срочно нуждается в новых инструментах влияния на экономику.

В свою очередь, старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН отметил, что во втором квартале 2009 года действительно произошло замедление спада ВВП, при этом динамика развития по отраслям была довольно разной. Так, в летние месяцы улучшилась ситуация в металлургии, но, в тоже время, ухудшение имело место в торговле.

По его мнению, если данные тенденции сохранятся, то по итогам года можно рассчитывать больше на позитив, так как влияние металлургии на валовые показатели развития экономики более существенны.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 18% против 20,3% в первом квартале т.г.