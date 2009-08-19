Тимошенко назначила руководителя Госдепартамента исполнения наказаний

Правительство назначило Александра ГАЛИНСКОГО председателем Государственного департамента исполнения наказаний.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил правозащитник Эдуард БАГИРОВ, который присутствовал на заседании Кабмина.

«После увольнения с этой должности Василия КОЩИНЦА было предложено четыре кандидатуры, но после диалога с общественными правозащитными организациями правительство остановилось на кандидатуре Александра ГАЛИНСКОГО», - сказал Э.БАГИРОВ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО связала назначение нового руководителя Госдепартамента исполнения наказаний с необходимостью реформирования деятельности этого ведомства.

«Правительство не удовлетворено тем, как реализовывалась до сегодняшнего дня стратегия в системе исполнения наказаний, и как в целом выполнялись все элементы стратегии в этом секторе», - сказала она.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство намерено усовершенствовать стратегию деятельности системы исполнения наказаний при тесном диалоге с общественными правозащитными организациями.

В свою очередь, А.ГАЛИНСКИЙ сообщил, что завтра в 11.00 состоится его представление коллективу госдепартамента и общественности. Ожидается, что в 11.00 в Государственном департаменте исполнения наказаний состоится его пресс-конференция.

До своего назначения А.ГАЛИНСКИЙ возглавлял Одесское областное управление Госдепартамента исполнения наказаний.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 12 августа принял решение об освобождении Василия КОЩИНЦЯ от должности председателя Государственного департамента исполнения наказаний. В.и.о. председателя Департамента на данный момент является Николай ИЛЬТЯЙ.