В пятницу в ВР состоится Согласительный совет

В пятницу, 21 августа, в 9.00 начнется заседание Согласительного совета парламента (ул. Грушевского, 5, третий этаж, зал совещаний, вход через 9-й подъезд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация журналистов на заседание будет проходить 20 августа с 14.00 до 16.00 по тел. 255-23-60.

Как сообщал УНИАН, 21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента.