Депутаты НУ-НС предлагают принять заявление об отношениях с Россией
20:17, 17 августа 2009Политика
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Зарегистрирован проект постановления
Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают парламенту принять заявление об украинско-российских отношениях.
В частности, депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Александр ТРЕТЬЯКОВ зарегистрировали в ВР проект постановления “О заявлении Верховной Рады Украины "О преодолении кризиса в украинско-российских отношениях".
Текста заявления на сайте парламента пока нет.
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