Депутаты НУ-НС предлагают принять заявление об отношениях с Россией

Зарегистрирован проект постановления

Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” предлагают парламенту принять заявление об украинско-российских отношениях. В частности, депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Александр ТРЕТЬЯКОВ зарегистрировали в ВР проект постановления “О заявлении Верховной Рады Украины "О преодолении кризиса в украинско-российских отношениях". Текста заявления на сайте парламента пока нет.

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