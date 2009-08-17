МИД считает, что не обязан объяснять Москве причины высылки ее дипломатов

Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств незаконной деятельности высланного из Украины советника-посланника Посольства РФ Владимира ЛЫСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

«Украинские соответствующие институты прекрасно знали, чем занимается советник российского посольства ЛЫСЕНКО, находясь еще здесь, в Киеве и затем выехав в Севастополь. Факты должна озвучить СБУ, но я вас уверяю в том, что основания были», - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, все эти факты задокументированы, они были неоднократно доведены до сведения российской стороны, начиная с января этого года, не только в отношении деятельности В.ЛЫСЕНКО, но и многих других людей. Он подчеркнул, что оснований для высылки В.ЛЫСЕНКО было более чем достаточно, и все они были доведены до сведения российской стороны.

При этом Ю.КОСТЕНКО отметил, что, согласно международной практике, страна не должна объяснять причины высылки дипломатов. «Это международная практика, никто не нуждается в объяснениях, а здесь мы должны все это делать», - сказал он, добавив, что очень хотел бы, чтобы по какому-либо поводу СБУ обнародовала все материалы, касающиеся незаконной деятельности российских дипломатов.

Ю.КОСТЕНКО также сообщил, что было принято решение не высылать генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА, поскольку были много соответствующих просьб российской стороны. Вместе с тем, по словам Ю.КОСТЕНКО, если генконсул будет продолжать деятельность, несовместимую со статусом дипломата, украинская сторона вернется к этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Киев объявил о высылке из страны советника Посольства РФ В.ЛЫСЕНКО и генконсула в Одессе А.ГРАЧЕВА, заявив, что они занимались "недипломатичной деятельностью".

11 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с заявлением о украинско-российских отношениях. Он заявил, что годы президентства В.ЮЩЕНКО стали отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией.

15 августа еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники написал, что поводом для обращения Д.МЕДВЕДЕВА к В.ЮЩЕНКО стала просьба украинской стороны отозвать несколько российских дипломатов.

По информации «Зеркала недели», список представителей российского дипломатического корпуса «не ограничивался уже названными в СМИ фамилиями старшего советника Посольства РФ ЛЫСЕНКО и генконсула в Одессе ГРАЧЕВА».

Газета напоминала, что в своем ответе Д.МЕДВЕДЕВУ В.ЮЩЕНКО напомнил о том, что украинская сторона трижды официально сообщала российским коллегам информацию о неправомерных действиях высокопоставленных российских дипломатов. По данным издания, первые два сообщения проходили на уровне спецслужб - в СБУ приглашался официальный представитель ФСБ в Украине. После двух встреч, которые не дали результата, - дипломатов Москва не отзывала - СБУ передала материалы на двух дипломатов из более широкого списка в украинский МИД, который и подготовил соответствующие ноты российскому внешнеполитическому ведомству.

Украинская сторона, по информации “Зеркала недели”, предоставила свидетельства: агентурной деятельности; развертывания и финансирования антиукраинских проектов; обсуждения их реализации с народными депутатами; трансакции, которые подтверждают перевод средств антиукраинские настроенным организациям; попытки решения вопросов о закрытии ряда уголовных дел и давления на правоохранительные органы Украины. Факты, которые приводятся спецслужбами как доказательства нарушения этими лицами, как минимум, дипломатической этики, - относились к их деятельности только в этом, 2009 году.