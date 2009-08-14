Луценко о Ратушняке, ажиотаже, этническом вопросе и медсправке

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает наличия политической мотивированности в расследовании инцидента, который произошел между агитаторами движения «Фронт перемен» и мэром Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Виннице.

«Думаю, что объективное и законное расследование этого случая поможет оградить общество от подобных рецидивов. К сожалению, чувствую, что это следствие идет исключительно по политически мотивированному пути; судя по той эквилибристике и по действиям следователей, а особенно по тому небывалому ажиотажу, заангажированности СМИ, мне кажется, что объективность этого дела находится под большой угрозой», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом не как министр, а как политик, он отметил, что, по его мнению, с моральной и политической точки зрения «являются недопустимыми ни действия, ни заявления господина РАТУШНЯКА, который занимает высокую должность. Даже если его действия были спровоцированы, его заявления недопустимы и являются явным нарушением национального согласия в обществе».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что накануне президентских выборов «нужно жестко искоренять попытки использования этнического вопроса».

Вместе с тем министр информировал, что на сегодняшний день, по крайней мере, органы внутренних дел не получили от потерпевшей ни одной медицинской справки о наличии у нее телесных повреждений. «Следовательно, возбудить дело по факту нанесения телесных повреждений нет никаких юридических оснований», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Во время инцидента мер Ужгороду назвал А.ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел в отношении С.РАТУШНЯКА.

Так, по состоянию на 13 августа против него возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (хулиганство), 365 (превышение власти или служебных полномочий) и 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).