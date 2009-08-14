Регионал предлагает Ющенко просто сказать, что он больше не будет

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ считает «абсолютно непонятным оправдательный тон выступления» Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ответ на обращение Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

В интервью агентству УНИАН М.ЧЕЧЕТОВ сказал, что В.ЮЩЕНКО «выглядел как школьник, который насолил-разбил окно и перед учителем хочет оправдаться». «Что здесь оправдываться, скажи просто, что так больше делать не будешь и все», - добавил депутат из фракции Партии регионов. По его словам, «оправдательная тональность вообще не делает чести президенту страны».

М.ЧЕЧЕТОВ не считает, что письмо Д.МЕДВЕДЕВА было недружественным, как об этом сказал В.ЮЩЕНКО. «Вы, знаете, это примерно та ситуация, когда два человека смотрят в лужу - один в ней видит грязь, а другой - отражающиеся звезды», - добавил депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что позиция В.ЮЩЕНКО «не выдерживает критики», поскольку, призывая к дружбе между Украиной и Россией, «он в то же время ведет страну в НАТО, зная, что Россия видит в этом очень враждебный шаг против себя».

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ считает, что «В.ЮЩЕНКО должен был в своем выступлении сказать, что в отношениях много завалов, которые нужно разбирать вместе». По его словам, «в качестве жеста доброй воли нужно было сказать, что будет поддерживать позицию Партии регионов о внесении изменений в Конституцию Украины о внеблоковом статусе нашего государства». Он также считает, что В.ЮЩЕНКО для укрепления дружбы между странами мог бы заявить об инициировании вопроса «о пролонгации пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине еще на 10 лет естественно пересмотрев арендную плату в сторону увеличения».