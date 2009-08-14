У Тимошенко опять возникли «семейные обстоятельства»?

Премьер Юлия Тимошенко на этой неделе продолжила отдых в Крыму.

По информации "Украинской правды ", в понедельник вечером Тимошенко отбыла в Крым, откуда вернулась в среду утром, чтоб принять участие в заседании правительства.

В четверг Тимошенко также отсутствовала в Киеве в связи с отдыхом.

Тимошенко старается не афишировать информацию о своем отдыхе, поскольку это противоречит начатой рекламной кампании премьера "Они блокируют – она работает".

Так, в начале прошлой недели Тимошенко также отдыхала, но после появления этой информации пресс-служба правительства сообщила, что премьер взяла "два дня за свой счет в связи с семейными обстоятельствами".

Тимошенко отказалась сказать журналистам, какие "семейные обстоятельства" заставили ее взять выходные.