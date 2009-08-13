Янукович, Симоненко и Яценюк стали на тропу войны - эксперт

Представители украинской оппозиции откровенно поспешили пропиариться на заявлении Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в отношении главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

Он считает, что, не дождавшись официального заявления В.ЮЩЕНКО, представители оппозиции тем самым поставили себя в неоднозначное положение. «Вполне можно предположить уход Президента ЮЩЕНКО от прямого ответа на заявление МЕДВЕДЕВА. Это вполне в его духе. Однако поспешные заявления ЯЦЕНЮКА, ЯНУКОВИЧА и СИМОНЕНКО на сей счет четко обозначили их не как государственных деятелей, а как политиков, вставших на тропу войны и не способных отличить избирательные технологии от государственных приоритетов», - сказал эксперт.

По словам В.БАЛЫ, жесткое заявление Президента РФ может стать тестом на зрелость демократических традиций в Украине и способность украинского политикума объединять усилия перед лицом внешних вызовов. «Нынешний кризис отношений с Россией - это вызов не только Президенту ЮЩЕНКО, занявшему непонятную позицию и уходящего от четкого позиционирования по этому поводу, но и проблема для всего украинского политикума», - сказал он.

В.БАЛА подчеркнул, что фактически стало понятно, что власть и оппозиция не способны сегодня консолидировать свои позиции даже перед лицом внешних вызовов. Он отметил, что безусловно, ожидать жесткой реакции на заявление Д.МЕДВЕДЕВА со стороны КПУ или ПР не стоило бы. «Однако вполне прогнозируемой могла бы быть координация позиций основных кандидатов в Президенты. И несомненно инициатива в этой связи обязана была исходить от нынешнего главы государства», - сказал он.