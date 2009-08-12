Шлапак: правительство подменило ипотеку предвыборным популизмом

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК называет предвыборным популизмом механизм использования правительством средств Государственного ипотечного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Правительство выбрало не самое простое решение и путь. На мой взгляд, речь идет о хорошей идее, но, к большому сожалению, все это очень серьезно напоминает предвыборный популизм», - сказал А.ШЛАПАК.

Заместитель главы Секретариата напомнил, что правительство предоставило Государственному ипотечному учреждению государственные гарантии на 1 млрд. грн. из государственного бюджета. «Эти гарантии выдавались на ипотеку, а мы превратили ипотечное учреждение в риэлтерскую контору, которая сегодня с кондачка раздает квартиры. Завтра-послезавтра эти 500 миллионов нужно будет возвращать. И как это будет сделано – я не понимаю. Таким образом, произошла подмена понятий», - считает он.

Кроме того, по мнению А.ШЛАПАКА, такой механизм использования ипотечных средств не позволит обеспечить жильем всех нуждающихся. «Напомню, что в государстве 1,2 млн. граждан стоят в очереди. Помочь пяти тысячам человек за счет государственного бюджета, безусловно, хорошее дело, но мы не решаем проблемы в целом», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что до конца года правительство через Государственное ипотечное учреждение закупит у строительных компаний более 10 тыс. квартир для очередников-льготников.

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение выкупить 1685 недостроенных квартир у 40 строительных компаний за счет средств государственного ипотечного учреждения в размере 445 млн. грн.