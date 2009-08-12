Медведев обращением к Ющенко хотел отвлечь внимание россиян

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ своей острой критикой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО хотел в первую очередь отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, которые обостряются из-за мирового экономического кризиса.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказала аналитик Центра Восточных исследований Анна ГУРСКА.

«Это заявление в первую очередь для россиян, во вторую – для международного сообщества, и в последнюю – для украинцев», - сказала аналитик.

Она отметила, что россияне хотят чувствовать себя «сильным» государством, и письмо Д.МЕДВЕДЕВА, в котором он откровенно заявляет о необходимости согласования с Москвой политики Украины, удовлетворяет такую потребность.

А.ГУРСКА сказала, что это обращение является также сигналом-напоминанием для международного сообщества об имперских амбициях России, которая считает бывшие советские республики территорией своего однозначного влияния.

Эксперт назвала «абсурдным» обвинение российского Президента, что Украина не имеет права самостоятельно определять для себя политику по интеграции в НАТО или сотрудничеству с Европейским Союзом, в том числе, в газовой сфере.

«Это вопрос суверенной политики», - сказала аналитик.

А.ГУРСКА отметила, что ни бывший Президент РФ Владимир ПУТИН, ни нынешний никогда не имели желания развивать сотрудничество с В.ЮЩЕНКО, который победил на прошлых выборах поддерживаемого Москвой и тогдашней украинской властью Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Это старая обида с 2004 года», - считает она.

Аналитик высказала мнение, что критика Д.МЕДВЕДЕВА, которую сразу поддержал В.ЯНУКОВИЧ, имеющий сейчас самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов на пост Президента в выборах 2010 года, не добавит ему голосов избирателей.

Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧ имеет стабильный электорат, а часть людей, которые могли его поддержать, могут расценить его однозначную и скорую поддержку слов Д.МЕДВЕДЕВА как антигосударственную позицию.

«Он (ЯНУКОВИЧ) показал, что не является государственным мужем», - считает польский эксперт.