В НУ-НС увидели, что Медведев «закладывает бомбу»

Группа народных депутатов от НУ-НС призывает Верховную Раду Украины принять совместное заявление к руководству Российской Федерации с обращением «соблюдать международное право - уважать независимость и суверенитет Украины, отказаться от некорректного вмешательства во внутреннюю политику Украины».

Об этом говорится в заявлении инициаторов принятия такого обращения – Ольги ГЕРАСИМЬЮК, Ирины ГЕРАЩЕНКО, Александра ТРЕТЬЯКОВА и Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА, текст которого передан агентству УНИАН.

С этой инициативой депутаты обращаются ко всем фракциям парламента и в ближайшее время планируют зарегистрировать проект соответствующего постановления.

По мнению народных депутатов, “накануне старта избирательной кампании чрезвычайно важно, чтобы парламент, в первую очередь коалиция, продемонстрировали обществу и миру, что суверенитет и независимость Украины является приоритетной ценностью для каждого украинского политика, какую бы идеологию они ни исповедовали. Украинские политики должны научиться говорить в один голос, когда речь идет о защите главных государственных ценностей, отстаивать проукраинскую позицию».

О.ГЕРАСИМЬЮК, И.ГЕРАЩЕНКО, А.ТРЕТЬЯКОВ и Э.ЗЕЙНАЛОВ призвали политиков особенно во время избирательной гонки отказаться от риторики, которая спекулирует на национальных, религиозных и языковых темах и вносит раздор в общество.

“Так же все украинские политики, в первую очередь Президент, премьер, спикер, все кандидаты в Президенты, должны четко продемонстрировать обществу и миру единый патриотический взгляд, заявить, что не воспринимают и не поддерживают попытки соседних государств вмешиваться в избирательную гонку в Украине. Такого единства ожидает украинское общество», - убеждены народные депутаты.

По их мнению, Верховная Рада должна отреагировать на попытки российского руководства диктовать правила игры, касающиеся внутренних дел Украины, которые позволил себе Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам депутатов, в недружелюбном заявлении российского лидера, сделанном 10 августа, речь идет не только о кризисе в двусторонних украинско-российских взаимоотношениях, но и выражается неудовлетворенность Конституцией Украины, законами Украины относительно языка, относительно национальной безопасности, положениями Большого соглашения между Украиной и Россией (в частности, относительно языка, интеграции Украины в НАТО и ЕС, пунктом о пребывании Черноморского флота в Севастополе только до 2017 года) и, по сути, содержится обвинение в адрес Президента Украины что касается выполнения украинского законодательства.

Депутаты убеждены, что язык той дипломатии, который предлагает Президент РФ, предусматривает единый путь понимания - полный отказ Украины от независимых государственнических позиций и подчинения идеологии Кремля.

В связи с этим, напоминают они, главное внешнеполитическое ведомство Украины с подачи и поддержки Партии регионов долгое время остается без руководителя, что существенно ослабило работу украинского дипломатического корпуса. Такое положение вещей, особенно сегодня, является неприемлемым, и депутаты настаивают на немедленном рассмотрении вопроса о назначении министра иностранных дел в начале осенней сессии ВР.

"Жаль, что до сих пор некоторые российские высокопоставленные должностные лица воспринимают независимость Украины как собственную трагедию и, как впрочем, поражение промосковского кандидата на выборах 2004 года - как личную пощечину от Украины. На неприятии Украины как суверенного государства воспитываются поколения россиян, и это будет иметь трагические последствия для самой России. Уже сегодня социологические опросы влиятельных российских аналитических центров свидетельствуют, что россияне считают Украину недружелюбным государством. Власть и президенты меняются, но те гвозди, которые забиваются сегодня в отношения между двумя народами, являются бомбой замедленного действия и свидетельствуют о недальновидной политике российской власти”, - говорится в заявлении О.ГЕРАСИМЬЮК, И.ГЕРАЩЕНКО, А.ТРЕТЬЯКОВА и Э.ЗЕЙНАЛОВА.

Депутаты отмечают, что социологические опросы, совместно проведенные КМИС в Украине и «Левада-центром» в России, свидетельствуют, что количество россиян, которые негативно относятся к Украине во времена правления Д.МЕДВЕДЕВА, - с марта 2008 года по март 2009 года - выросли с трети (33%) до 56%. В то же время этого количество украинцев, которые хорошо относятся к России, за это время выросло с 88% до 93%.

«Строительство двусторонних стратегических партнерских взаимоотношений - это кропотливый труд двух сторон, политика протянутых рук, двустороннее движение. Сегодня, когда в украинско-российских взаимоотношениях наблюдается самый серьезный кризис, необходимо активизировать двусторонний диалог между президентами, правительствами, парламентами, Министерствами иностранных дел двух стран, возобновить активную работу комиссии ЮЩЕНКО-МЕДВЕДЕВ, решать все острые вопросы за столом переговоров, а не вести информационные войны в духе холодной войны», - призывают депутаты фракции НУ-НС.

Они выразили убеждение, что фракция НУ-НС и коалиция поддержат такую инициативу. «Мы обращаемся к руководству парламента, чтобы в первые дни работы ВР в сентябре это года постановление было рассмотрено в зале и проголосовано», - заявляют депутаты.