В отношении скандально известного мэра Ужгорода возбуждено еще одно дело

Сегодня прокуратура Закарпатской области возбудила еще одно уголовное дело в отношении мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Как отметили в ГПУ, это дело приобщено к предыдущему, которое касается инцидента, произошедшего между С.РАТУШНЯКОМ и агитатором движения «Фронт перемен» в Ужгороде.

В то же время, в Генпрокуратуре опровергли заявление С.РАТУШНЯКА, сделанное в одном из средств массовой информации о том, что, по его данным, якобы генеральный прокурор лично дал поручение подчиненным избрать ему меру пресечения.

В контексте этого в Генпрокуратуре отметили, что процессуальный статус С.РАТУШНЯКА не изменился, и он является лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Кроме того, в ГПУ напомнили, что меру пресечения, кроме подписки о невыезде, избирает суд по представлению следователя прокуратуры.

«Как будет дальше, это зависит от его (С.РАТУШНЯКА) поведения», - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде мэр города С.РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел вблизи химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

7 августа милиция возбудила уголовное дело по факту инцидента с участием мэра Ужгорода и активистки “Фронта перемен”. В свою очередь 10 августа прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и возбудила уголовное дело в отношении С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не согласилась с решением городской милиции, поскольку лицо, совершившее хулиганские действия, известное - возбуждать уголовное дело необходимо непосредственно в отношении него. Поэтому прокурором области 10 августа возбуждено уголовное дело по признакам ч.1.ст. 296 и ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины в отношении конкретного лица – городского председателя Ужгорода”, - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что досудебное следствие по делу проводит прокуратура области.