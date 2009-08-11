Кремль пытается активно поиграть на украинских выборах?

Заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА об антироссийской сущности политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и отсрочке прибытия нового посла России в Украине можно расценивать как попытку возврата на первые роли в украинской политике российского фактора.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Агентства моделирования ситуаций, так прокомментировал обращение российского Президента к украинскому коллеге заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Заявление Д.МЕДВЕДЕВА – достаточно жесткое. Судя по всему, Кремль пытается более активно поиграть на украинских президентских выборах, при этом попытаться вернуть так называемый «российский фактор» в украинскую политику», - считает эксперт.

А.ГОЛОБУЦКИЙ также уверен, что Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ готовы к жесткой эксплуатации российского фактора в своей избирательной кампании. Как отметил политолог, во время визита Патриарха КИРИЛЛА В.ЯНУКОВИЧ «сделал ставку на поддержку российского православия в Украине, а сейчас вернется к излюбленной теме русского языка и сближения с Россией».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что подобное позиционирование В.ЯНУКОВИЧА консервирует его в достаточно узкой электоральной нише.

«Несомненно, делая ставку в своей кампании на российский фактор и православие, В.ЯНУКОВИЧ жестко мотивирует собственного избирателя. Однако при этом он напрочь лишает себя перспектив идеологических игр с сомневающимся избирателем. Фактически он закрывает себя в узкой нише, не допуская в нее никого из оппонентов, но и не претендуя на выход из нее», - считает експерт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, на сайте Президента РФ было размещено обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором Д.МЕДВЕДЕВ назвал политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Российский Президент аргументировал свое заявление тем, что украинское руководство заняло “антироссийскую” позицию во время прошлогоднего конфликта РФ с Грузией, настаивает на вступлении в НАТО и переоценке общего исторического прошлого времен СССР. Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ указал на «гиблую практику вмешательства» государственной власти Украины в дела православной церкви и “искусственно создаваемые препятствия” накануне и во время визита в Украину Патриарха Московского КИРИЛЛА.

В связи с этим Президент России отложил приезд нового посла России в Украину на неопределенный срок. Как отметил заместитель руководителя МИД РФ Григорий КАРАСИН, дата приезда будет определена “с учетом реального развития российско-украинских отношений”.