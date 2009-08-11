Антиукраинская кампания Медведева (видео)

12:38, 11 августа 2009
Политика
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Обращение к Ющенко

Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ считает политику Украины в годы президентства В.ЮЩЕНКО отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией. Об этом сказано в обращении Д.МЕДВЕДЕВА к главе Украинского государства, текст которого размещен на сайте Президента РФ.
Президент России также сделал соответствующее заявление в своем видеоблоге .

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