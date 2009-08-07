Что теперь будет с Московским патриархатом?

В УПЦ Киевского патриархата заявления Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА о его намерениях в отношении УПЦ вызвали обеспокоенность.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава информационно-издательского управления Киевской Патриархии епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ).

“Хотел бы особенно отметить составляющую визита, которая касалась УПЦ Московского патриархата. Эта составляющая вызывает у нас большую обеспокоенность”, - сказал ЕВСТРАТИЙ.

Он объяснил это тем, что на протяжении всего пребывания в Украине Патриарха КИРИЛЛ постоянно отмечал, что он является предстоятелем украинской церкви, здесь его паства, а митрополит ВЛАДИМИР был “отодвинут на второй план”. Создавалось впечатление, добавил епископ, что ВЛАДИМИР - не предстоятель поместной церкви, а лишь лицо при Патриархе, “наместник или местоблюститель Московского патриарха в Украине”.

Кроме того, продолжил епископ ЕВСТРАТИЙ, в окружении Патриарха КИРИЛЛА существует мнение о необходимости серьезного ограничения независимости и самостоятельности в управлении УПЦ МП и снижения статуса ее предстоятеля. По его информации, участники заседания Священного синода в Киево-Печерской Лавре обсуждали введение механизма консультаций между УПЦ МП и Московским патриархатом, чтобы назначение священников и другие важные решения перед принятием Синодом в Киеве согласовывались с Москвой.

“Такой нормы нет ни в статусе Русской церкви, ни в уставе Украинской православной церкви Московского патриархата. Такая норма противоречит правам независимости и самостоятельности в управлении”, - подчеркнул епископ ЕВСТРАТИЙ.

Он также обратил внимание на то, как принимали верующие Патриарха КИРИЛЛА и Митрополита ВЛАДИМИРА. По его словам, предстоятель РПЦ ездил с такой беспрецедентной охраной, которой не была ни у Папы Римского, ни у Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ, хотя Украина, по его словам, “не такая уж и дикая страна”.

Вместе с тем, продолжил епископ УПЦ КП, несмотря на то напряжение, которое было вокруг визита в Западную Украину, Митрополит ВЛАДИМИР без всякой охраны прибыл в Ровно, посетил Воскресенский кафедральный собор, где были тысячи людей, которые готовились протестами встречать Патриарха КИРИЛЛА, зашел на территорию собора, обратился к своим верующим и поехал без всяких блокировок, хотя он также является иерархом Московского патриархата.

А Патриарха КИРИЛЛА, который заявляет, что он является пастырем для украинцев и духовным отцом для украинского народа, отметил епископ ЕВСТРАТИЙ, встречают протестами и он “передвигается под огромной охраной в бронированном автомобиле, фактически в сейфе, с сотнями охранников из России и с тысячами представителями правоохранительных органов из Украины”. “Так все же, кто более близкий к украинскому народу - Патриарх КИРИЛЛ или Митрополит ВЛАДИМИР?”, - задал вопрос епископ.

Он выразил убеждение, что Митрополит ВЛАДИМИР как глава церкви “адекватнее для украинской ситуации”, его лучше воспринимают верующие, в том числе и Киевского патриархата. “Потому что он не говорит об “исторической Руси”, он не говорит, что нам нужно объединяться вокруг Москвы. Он пытается говорить о том, что нам нужно найти в Украине понимание”, - сказал епископ.

По его словам, в УПЦ КП такой подход ценят и считают, что позиция Митрополита ВЛАДИМИРА адекватнее и это может привести “действительно к лучшему диалогу и пониманию здесь в Украине, чем с иерархами из Москвы, которые не совсем хорошо разбираются в украинской ситуации”.