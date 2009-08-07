Лозинский таки может находиться в Израиле?

Бывший народный депутат Украины Виктора ЛОЗИНСКИЙ может находится в Израиле под другим именем.

Об этом пишет израильское издание «IzRus».

В частности, по данным источника издания в правоохранительных госструктурах Израиля, проверяются сведения о том, что бывший депутат ВР прибыл в Израиль ориентировочно в середине июля из России, имея при себе российский паспорт на имя Виталия ФАРШАКА. Собеседник отметил, что даже если он находится в Израиле, вопрос об экстрадиции пока вообще не рассматривается. Подобные решения принимаются исключительно международным отделом Госпрокуратуры, и то лишь на основании исчерпывающей информации по делу подозреваемого. В этом же случае от украинской стороны поступил только запрос общего характера.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-секретарь полиции Израиля Алекс КАГАЛЬСКИЙ проинформировал, что правоохранительные органы Украины несколько дней назад обратились к правоохранителям Израиля с просьбой проверить информацию относительно возможного пребывания в этой стране бывшего депутата В.ЛОЗИНСКОГО. По словам А.КАГАЛЬСКОГО, вся информация и все факты, переданные украинской стороной, нуждаются в тщательном изучении. “После тщательного изучения и проверки мы сможем дать ответ, действительно ли ЛОЗИНСКИЙ находится или был в Израиле”, - сказал он. А.КАГАЛЬСКИЙ отметил, что такая процедура является достаточно сложной и займет несколько дней. Он объяснил это тем, что на территории Израиля может находиться человек с такой же фамилией и именем, как и разыскиваемый экс-депутат. “Но я могу сказать, что Израиль это не сама удачная страна, где можно спрятаться”, - добавил пресс-секретарь израильской полиции.

На вопрос, проверяла ли полиция помещение в городе Нетания (Израиль), где якобы скрывается В.ЛОЗИНСКИЙ, А.КАГАЛЬСКИЙ не дал четкого ответа, но заметил, что это не единственный адрес, который появился или будет появляться в ходе проверки.

Касаясь вопроса экстрадиции В.ЛОЗИНСКОГО в Украину, если он действительно будет найден в Израиле, А.КАГАЛЬСКИЙ напомнил, что эта процедура является достаточно сложной и относится к компетенции заграничного отдела израильской прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в совершении преднамеренного убийства и разыскиваемый милицией и Интерполом, вероятно, скрывается в Израиле. Согласно информации, В.ЛОЗИНСКИЙ уже длительное время находится в курортном городе Нетания (29 км от Тель-Авива), на средиземноморском побережье Израиля.