В Центре Разумкова советуют, как реагировать на «отмазки» политиков

Ссылаясь на “врагов”, которые помешали выполнить данные в период выборов обещания, политики пытаются избежать ответственности перед избирателями за свою бездеятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

Он отметил, что в период, в частности, президентской избирательной кампании кандидаты с готовностью говорят о своих достижениях, своих планах, но предпочитают молчать о собственных ошибках и о том, что они раньше обещали своим избирателям сделать и не сделали. При этом, подчеркнул А.БЫЧЕНКО, очень часто свою бездеятельность политики оправдывают коварством “врагов”, которые не дали им реализовать задуманное.

Эксперт убежден, что в любом случае такие ответы не стоит принимать. Идеальной ситуации, отметил он, не бывает. По его словам, во всем мире есть оппозиция, которая мешает власти, – на то она и оппозиция.

Если политик, считает А.БЫЧЕНКО, говорит, что у него что-то не вышло, потому что мешали враги, это значит, что он будет эффективным только в том случае, когда всех врагов уничтожат.

“Это явное бегство от конкретного ответа на конкретный вопрос”, - считает А.БЫЧЕНКО.