ЦИК удалит из Госреестра избирателей 126 тысяч «двойников»

Центральная избирательная комиссия поручила органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить лишние записи о 126 тыс. чел. в связи с выявлением случаев кратного включения данных о гражданах в госреестр.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла сегодня на своем заседании.

Заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что в целом во время проведения первичного уточнения данных Госреестра органами ведения было выявлено почти 155,5 тыс. случаев кратного включения в реестр данных о гражданах. По ее словам, это значит, что сведения об именах, датах и месте рождения отдельных граждан были полностью идентичны, но отличались они адресами. В связи с этим органы ведения Госреестра проверили место фактического проживания таких лиц, и на основе данных Министерства внутренних дел оставили записи с теми адресами, по которым граждане зарегистрированы.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ также заверила, что работа по проверке других записей, в отношении которых есть подозрение, что они касаются одного и того же лица, будет продолжаться. По ее словам, проверка будет проводиться с привлечением органов внутренних дел и юстиции.

ЦИК поручил органам ведения Госреестра после удаления лишних записей сообщить в службу распорядителя Государственного реестра избирателей.