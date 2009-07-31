Яценюк: мы за 18 лет ни черта в стране не построили

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что на должности Президента Украины в первую очередь займется развитием отечественной промышленности. Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Корреспондент».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «первое, с чего я начну, – это новая индустриализация страны”. По его словам, необходимо осуществлять строительство, в том числе дорог автомобильных, железнодорожных, мостов, аэропортов, а это даст возможность для “сумасшедшей занятости” населения. Он отметил, “мы за 18 лет ни черта в стране не построили, кроме ХАЭС, РАЭС и трассы Киев-Одесса».

А.ЯЦЕНЮК считает, что за средства, которые были “НБУ с сентября прошлого года напечатаны”, и за кредиты МВФ уже “всю страну можно перерыть”. “Куда это пошло? Понятное дело, часть по карманам пошла», – добавил он.

Лидер “Фронта перемен” убежден, что в рамках новой индустриализации необходимо максимально заменить дорогой российский газ собственной дешевой электроэнергией, для чего нужно строить новые атомные электростанции. Он отметил, что поддерживает все так называемые альтернативные виды энергии, “но это мелочь”. “Нужно дать людям возможность получить дешевую электроэнергию вместо дорогого газа», – подчеркнул политик.

Вторым приоритетом А.ЯЦЕНЮК называет развитие села. Он считает, что Украина должна стать «номером один» в мире по продовольственной безопасности и продуктам питания.

Еще одним приоритетом лидер “Фронта перемен” называет “воссоздание здорового и образованного населения”. Он отметил, что образование и здравоохранение “должны быть качественными и бесплатными”, а “платные медицинские услуги и платное образование могут существовать лишь как дополнительные”.

Четвертым приоритетом А.ЯЦЕНЮК считает создание боеспособной и сильной армии. «Через 10 лет нам не на чем будет летать и не из чего стрелять», – отметил он. По его словам, в Украине после распада СССР остался целый ряд оборонных предприятий, которые в состоянии выполнить военные заказы, и военная наука очень прогрессивна. “Потому развитие армии – это «загрузка предприятий ВПК, это и присутствие, в том числе на мировом рынке вооружения», - считает А.ЯЦЕНЮК.