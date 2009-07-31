Яценюк богаче Януковича?

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для реального спасения Украины необходимо победить политическую коррупцию. Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Корреспондент».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Украина “подошла к состоянию, из которого после нескольких неправильных движений мы можем попасть в учебник как faіled state, – несостоявшееся государство”. По его словам, чтобы это не произошло, «необходимо начать с вопросов политической коррупции». Он добавил, что для борьбы с коррупцией необходимо, в частности, использовать такое средство, как декларирование расходов. “Смешная история получается: посмотрите на мою декларацию доходов и посмотрите на декларацию премьера ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА (речь идет о лидере Партии регионов Викторе ЯНУКОВИЧЕ), получается, что, согласно декларации, я самый богатый», – сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом отметил, «совесть хоть какую-нибудь имели бы”. “Плохо, что мы, как общество, это глотаем», – добавил лидер “Фронта перемен”.

Он также убежден, что “нужны ответственность и необратимость наказания». По его словам, сегодня “невысокие предельные показатели для наказания за коррупцию”. Он добавил, что это все связано и с изменениями в системе судоустройства и прокурорского надзора. Отвечая на реплику журналиста о том, что стоило бы поднять зарплату судьям и прокурорам, чтобы не было искушения для взяток, А.ЯЦЕНЮК сказал, что это необходимо делать, а также нужно “сажать». «Без этого ничего не будет. Я языком убеждения не смогу им объяснить. Я не скажу им: ребята, пожалуйста, не берите взяток. Это «проповеди» ЮЩЕНКО – это его формат», – подчеркнул он.

Лидер “Фронта перемен” считает, что «необходимо, чтобы возле Президента не крутились олигархи”. По его словам, должно действовать правило: “если вы лезете в политику, если вы собираетесь скупать членов парламента, если вы собираетесь покупать Генпрокурора, министра внутренних дел – вы будете сидеть».