Высланный из Киева российский дипломат покинул Украину

Российский дипломат Владимир Лысенко, высылки которого потребовал официальный Киев, покинул территорию Украины. Об этом сообщил РосБизнесКонсалтингу пресс-атташе посольства РФ в Украине Олег Гришин.

Украинская сторона потребовала 23 июля 2009 г., чтобы советник российского посольства в Киеве В.Лысенко, курирующий вопросы пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе, покинул территорию Украины до 29 июля 2009 г.

В СМИ также появилась информация о том, что власти Украины требуют высылки еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра Грачева.