Дипломата - куратора ЧФ РФ таки высылают из Украины

Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, курировавшего деятельность Черноморского флота РФ.

Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, пишет газета «Комерсант» (№ 124 от 24 июля).

Сам В.ЛЫСЕНКО подтвердил изданию, что покидает Киев. "Да, я действительно уезжаю в Москву. Уеду в понедельник-вторник", – заявил он, сообщив, что не вернется к работе в российском посольстве. При этом дипломат отказался уточнить причины отъезда, порекомендовав обратиться в МИД Украины, пишет издание.

В украинском внешнеполитическом ведомстве официально эти сведения не комментируют, но источник газеты в МИД на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что В.ЛЫСЕНКО рекомендовано покинуть страну в недельный срок. "Важно, что В.ЛЫСЕНКО не был объявлен персоной нон грата. Мы рекомендовали посольству заменить его", – сказал собеседник издания.

Следует отметить, что В.ЛЫСЕНКО в нынешнем году в любом случае должен был закончить пребывание в Украине - он был командирован в посольство в 2005 году и, согласно правилам российского МИДа, осенью его ожидала замена по плановой ротации.

Но, как пишет издание, по всей видимости решение Киева об отзыве аккредитации дипломата вызвало негодование официальной Москвы. Украинские дипломаты уверены, что российский МИД намеренно сообщил СМИ об этом конфликте, чтобы получить право на ответные действия – выслать из России кого-либо из украинских дипломатов.

"Теперь многое зависит от того, будет ли соблюдена симметрия, в том числе в обстоятельствах и мотивации решения об отзыве сотрудника нашего посольства", – полагает один из собеседников газеты.

Как сообщал УНИАН, за последний месяц украинские правоохранители зафиксировали три случая нарушения российскими военными Черноморского флота России условий перемещения подразделений и вооружений по Севастополю.