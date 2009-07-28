Хулиганы повредили гипсокартонные головы Ленина и Крупской

В селе Октябрьское Решетиловского района Полтавской области неизвестные уже второй раз в этом году повредили памятник Владимиру Ленину и Надежде Крупской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила представитель Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ.

По ее словам, сообщение о повреждении памятника поступило от жителя села, пенсионера по телефону «102».

Милиционеры, которые прибыли на место происшествия, были шокированы увиденным.

«В центре села, на постаменте высотой 2,3 м головы статуи Ленина и Крупской были безжалостно повреждены. Сделать такое для хулиганов не ставило особого труда, ведь статуи изготовлены из гипсокартона», - сообщила Я.ХОЛОДНАЯ.

По ее словам, поврежденный памятник не является памятником истории или культуры и находится на балансе Решетиловского поселкового совета.

«Этот же памятник весной был поврежден неизвестными. За счет жителей района он был реконструирован. Теперь его снова повредили», - заявила Я.ХОЛОДНАЯ.

Сейчас милиция проводит проверку по данному факту и выявляет вандалов.