Ющенко пугают «статусом лузера», если тот ветирует закон о выборах

Новый закон о выборах Президента определяет, кто из кандидатов на этот пост реальный, а кто технический.

Такое мнение в комментарии, переданном УНИАН, высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, говоря о позиции Секретариата Президента относительно вероятного ветирования данного закона главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

По словам эксперта, неприятие нового закона о выборах Президента Украины со стороны отдельных кандидатов выдает их неспособность вести полноценную кампанию и претендовать на победу.

В частности, А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что закон стал, своего рода, лакмусом, проявившем сущность претендентов на президентство с точки зрения их «реалистичности» либо «техничности».

«Вопрос адаптации избирательного законодательства на этом этапе является исключительно техническим. Поэтому вся та истерия, которая началась в СМИ со стороны отдельных кандидатов, которые не претендуют на победу, лишний раз подтверждает несерьезность их намерений и технологичную сущность их баллотирования», - заявил эксперт.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, ограничение сроков проведения кампании является в большой степени декларативным, поскольку ряд кандидатов, не дожидаясь формального старта избирательной кампании, уже ее начали.

Также А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что если Президент заветирует закон, для него появится угроза начать свою избирательную кампанию «в статусе лузера», поскольку можно уверенно прогнозировать преодоление вето в парламенте, что не будет способствовать росту шансов В.ЮЩЕНКО на повторное президентство.

Как сообщал УНИАН, 27 июля пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сообщила, что В.ЮЩЕНКО намерен ветировать принятый 24 июля Верховной Радой закон о выборах Президента как недемократический.

По ее словам, глава государства считает отступлением от демократии нормы изменений в законодательство о выборах Президента Украины, проголосованных народными депутатами на заседании Верховной Рады.