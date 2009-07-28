Греческий консул, который нахамил украинке, покинет страну

Консул Греции в Украине Димитриос МИХАЛОПУЛОС, которого обвиняли в хамском поведении по отношению к соискателям греческой визы, в течение месяца покинет нашу страну.

Об этом сообщила Валентина МАЛЕЙ, которой, как сообщалось ранее, греческий консул в грубой форме отказал в выдаче визы, пишет газета «Сегодня» (№ 159 от 28 июля).

По ее словам, прямых извинений от Посольства Греции в Украине она так и не дождалась, а смену консула в посольстве объясняют ротацией. Дескать, Д.МИХАЛОПУЛОСА переведут работать в Афины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ отметил, что Посольство Украины в Греции обратилось в МИД Греции с нотой протеста относительно действий консула. Было ли решение о переводе консула принято в связи с нотой или нет, В.КИРИЛИЧ сказать не может.

Как сообщал УНИАН, В.МАЛЕЙ в Консульстве Греции в Киеве отказали в туристической визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию.

Как сообщила В.МАЛЕЙ, консул Д.МИХАЛОПУЛОС ”стукнул моим паспортом по столу, а затем рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращил глаза и начал мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к разделявшей нас стеклянной перегородке и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла произнести ни слова... Услышав ругательства и шум, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоено глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение”.

16 июля заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил, что конфликт между греческим посольством и гражданкой Украины В.МАЛЕЙ исчерпан. “Вчера (15 июля) Посол (Греции - УНИАН) принял нашу гражданку, как и обещал, и, как меня проинформировали, достаточно конструктивным образом конфликтная ситуация была исчерпана”, - сказал дипломат.