Ющенко держит под личным контролем дела Пукача и Лозинского

20:50, 27 июля 2009
Политика
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Президента удивил Кировоградский облсовет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что держит под личным контролем расследование резонансных уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент Украины, как гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина, постоянно держит в своем поле зрения ход досудебного следствия по уголовным делам в отношении бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА и экс-народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО.

По мнению В.ЮЩЕНКО, в последнее время народные депутаты, особенно некоторые, в прошлом занимавшие ответственные должности в системе Министерства внутренних дел, сегодня безосновательно и субъективно комментируют события, связанные с задержанием Службой безопасности Украины А.ПУКАЧА. Как отметил Президент, выдвигаются версии, лишенные всякой связи с реальностью, а внимание общественности отвлекается от сути дела на политические фантазии.

Как заявила И.ВАННИКОВА, глава государства отмечает, что расследование резонансных уголовных дел находится на его личном контроле как гаранта прав и свобод граждан.

«Президент будет принимать все законные меры, при этом не вмешиваясь в процессуальную деятельность правоохранительных органов для полного расследования всех обстоятельств этих дел», - сказала пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, в контексте ответственности политиков перед гражданами, которую на словах исповедуют все политические силы, Президента удивляет позиция депутатов Кировоградского облсовета, которые 24 июля на сессии областного совета проигнорировали протест генерального прокурора Украины и безосновательно отклонили акт прокурорского реагирования о незаконном выделении бывшему народному депутату, а ныне обвиняемому в убийстве В.ЛОЗИНСКОМУ 26 тыс. га земли.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, глава государства выражает уверенность, что у правоохранительных органов хватит законных полномочий и воли для восстановления законности.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе и объявленный в розыск с 2005 года, был задержан вечером 21 июля текущего года в селе Молочки Чудновского району Житомирской области. На протяжении следующих двух месяцев А.ПУКАЧ будет находиться в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины.

16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское», в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина 1954 года рождения Валерий Олийнык. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Украины.

15 июля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о выявлении грубых нарушений при передаче в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» 26,4 тыс. гектаров охотничьих угодий.

24 июля депутаты Кировоградского областного совета отклонили протест прокурора области на решение о предоставлении в пользование ООО «Охотничье хозяйство «Голованевское» более 26 тыс. гектаров охотничьих угодий.

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