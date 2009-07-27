В Лавре заседал Синод РПЦ: о преодолении раскола не говорили

В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода РПЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА.

По его словам, прежде всего был решен вопрос количественного состава межсоборного присутствия РПЦ и положения межсоборного присутствия.

Кроме того, были учреждены уставы двух синодальных отделов – Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества и Синодального информационного отдела Русской Православной церкви.

Также утвержден Устав общецерковной аспирантуры Русской Православной Церкви.

Как отметил В.ЛЕГОЙДА, Синод заслушал заявление Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о продолжении диалога с ЮНЕСКО. На заседании было одобрено учреждение консультативной группы религиозных лидеров высокого уровня при Генеральном директоре ЮНЕСКО.

Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха КИРИЛЛА о визите в ряд епархий Русской Православной Церкви.

Среди решений Синода - изменения состава синодально-богословской комиссии Русской Православной Церкви.

При этом было заслушано заявление экспертного совета по вопросам экономики и этики.

Были также заслушаны заявления экспертного совета, и была поддержана важность дискуссии, предложенная экспертным советом, связанная с заявлениями по поводу мирового кризиса. В частности, в заявлении отмечается, то, что кризис имеет нравственные корни, и выход из кризиса невозможен без решения нравственных проблем.

Кроме того, было заслушано заявление Патриарха о встрече ведущих религиозных лидеров России с Президентом России МЕДВЕДЕВЫМ.

По словам В.ЛЕГОЙДЫ, вопрос преодоления раскола в украинском православии на Священном Синоде не поднимался.

Заседание впервые прошло в Киеве. Оно было рабочее.

Предыдущий Синод проходил в Санкт-Петербурге.