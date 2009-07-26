Тимошенко выразила соболезования Сивковичу

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования народному депутату Владимиру СИВКОВИЧУ в связи с трагической гибелью сына.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связях со СМИ Секретариата Кабинета министров, в телеграмме-соболезновании говорится: «Для каждого человека нет большей трагедии в жизни, чем смерть родных и близких. Для родителей потеря ребенка самое страшное горе в жизни. Жаль, что из-за трагической случайности из жизни ушел молодой, сильный и красивый человек. Искренне сочувствую Владимиру СИВКОВИЧУ и его семье в связи с безвременной утратой сына».