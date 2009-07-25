Тимошенко уволила замглавы НАК "Надра Украины"

Кабинет Министров Украины освободил Игоря КВЯТКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя правления национальной акционерной компании «Надра Украины» согласно поданному им заявлению.

Текст соответствующего распоряжения от 22 июля в 2009 г. №854-р обнародован на сайте парламента.

Напомним, Кабмин назначил И.КВЯТКОВСКОГО на должность первого заместителя председателя правления НАК «Надра Украины» в марте этого года.