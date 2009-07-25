Тимошенко уволила замглавы НАК "Надра Украины"
15:58, 25 июля 2009Политика
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Распоряжение - на сайте ВР
Кабинет Министров Украины освободил Игоря КВЯТКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя правления национальной акционерной компании «Надра Украины» согласно поданному им заявлению.
Текст соответствующего распоряжения от 22 июля в 2009 г. №854-р обнародован на сайте парламента.
Напомним, Кабмин назначил И.КВЯТКОВСКОГО на должность первого заместителя председателя правления НАК «Надра Украины» в марте этого года.
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