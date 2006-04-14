В Египте попал в аварию автобус с польскими туристами

В Египте в результате дорожно-транспортного происшествия погибла польская туристка, еще 20 человек пострадали. Египетская газета "Аль-Мысри аль-Йяум" приводит подробности ДТП, случившегося вчера на Синайском полуострове рядом с подводным тоннелем под Суэцким каналом.

Водитель туристического автобуса, перевозившего 17 польских туристов из Шарм эш-Шейха в Каир, увидел, что навстречу ему против движения с большой скоростью движется легковой автомобиль. Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель автобуса резко вывернул руль и вылетел на встречную полосу, где врезался в стоявший у обочины грузовик, сообщает РИА "Новости".

В результате ДТП погибла польская туристка, водитель автобуса и его старший сын. Пострадали 20 человек - 16 польских туристов и четверо египетских сопровождающих.

С начала текущего года в Египте в ДТП погибли 33 иностранных туриста - граждане Китая, Австралии, Франции, Польши и России, еще несколько десятков иностранцев пострадали. В прошлом году на дорогах Египта погибли более пяти тысяч человек, свыше 30 тысяч получили травмы.