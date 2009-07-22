Первые экспертные оценки визита Байдена в Украину

Украинские эксперты по вопросам международных отношений и внешней политики считают визит вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину достаточно успешным для дальнейшего развития двухсторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, такую оценку эксперты дали сегодня на пресс-конференции по итогам визита.

“Визит не был сенсационным, он просто был успешным”, - сказал первый заместитель секретаря СНБО Украины Владимир ОГРЫЗКО.

По его словам, по каждому из запланированных пунктов повестки дня переговоров стороны пришли к согласию.

В.ОГРЫЗКО, в частности, обратил внимание на создание Украинско-Американской комиссии по стратегическому партнерству, которая, по его убеждению, будет насыщенна реальным содержанием и будет заниматься несколькими ключевыми направлениями сотрудничества двух государств. В настоящее время, сообщил он, эксперты получили задание для проработки всех деталей, и первое заседание этой комиссии состоится уже осенью этого года.

Во время переговоров, отметил В.ОГРЫЗКО, стороны также обсудили пакет важных вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, обеспечения безопасности и др.

“Мне приятно констатировать, что цели визита достигнуты. Он прошел чрезвычайно успешно”, - сказал В.ОГРЫЗКО. Он также выразил убеждение, что визит Дж.БАЙДЕНА является одинаково успешным как для Украины, так и для США.

Заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ обратил внимание на слова Дж.БАЙДЕНА о невосприятии Соединенными Штатами даже дискуссий о делении сфер влияния в мире.

“Все точки над “і” расставлены. Особенно подчеркивалось, что каждая страна, каждая демократия, включая Украину, определяет свою судьбу, строит свою стратегию в соответствии с собственными национальными интересами”, - сказал он.

Очень важно, считает эксперт, что во время встреч вице-президент США подтвердил гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины, ранее предоставленные Соединенными Штатами.

И хотя сейчас вопрос о каких-либо угрозах военного характера нашему государству не стоит, “такая гарантия, такое подтверждение - это важный элемент, особенно в условиях, когда наш путь к евроатлантической интеграции, вхождение в систему коллективной безопасности несколько затормозились на сегодня”, - добавил В.ЧАЛЫЙ.

Эксперт также поддержал мысль об успешности визита Дж.БАЙДЕНА, однако подчеркнул, что визит не является “прорывом” – это нормальный рабочий визит.

“Отношения Украины с Соединенными Штатами стабильны, их не нужно “перезагружать”. Их нужно развивать и надежно строить стратегическое партнерство”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.