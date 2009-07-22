Пукач обещал показать место, где находится голова Гонгадзе
17:18, 22 июля 2009Политика
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По словам Грицака
|Алексей Пукач
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий ГРИЦАК.
По словам В.Грицака, А.Пукач признал, что знает, где находится голова журналиста и пообещал показать место, где она находится.
Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре 2000 года в Таращанском лесу было найдено обезглавленное тело, которое в результате нескольких экспертиз было признано останками Г.Гонгадзе.
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