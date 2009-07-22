Пукач обещал показать место, где находится голова Гонгадзе

Бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ пообещал показать следователям место, где находится голова убитого журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий ГРИЦАК.

По словам В.Грицака, А.Пукач признал, что знает, где находится голова журналиста и пообещал показать место, где она находится.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре 2000 года в Таращанском лесу было найдено обезглавленное тело, которое в результате нескольких экспертиз было признано останками Г.Гонгадзе.

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