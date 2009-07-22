Пукач назвал заказчиков убийства Гонгадзе (дополненная)

Бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, но пока следственные действия в их отношении не проводятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий ГРИЦАК.

Он напомнил, что сотрудники СБУ вчера задержали А.Пукача и передали его Генеральной прокуратуре. Уже этой ночью генерала начали допрашивать.

По словам В.Грицака, А.Пукач признал свое непосредственное участие в убийстве Г.Гонгадзе и назвал заказчиков убийства. Вместе с тем В.Грицак отказался называть какие-либо фамилии, сославшись на тайну следствия.

На уточняющий вопрос, живы заказчики ли убийства журналиста, В.Грицак ответил утвердительно. «Я бы так не сказал (что нет среди живых – УНИАН), скорее всего, есть», - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли среди этих фамилий фамилия бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, В.Грицак заметил, что это тайна следствия.

На вопрос, подтверждают ли свидетельства А.Пукача правдивость записей, сделанных в кабинете Л.Кучмы экс-майором Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, В.Грицак заметил, что об этом еще рано говорить, поскольку состоялся лишь один допрос.

«ПУКАЧ дает показания, и все факты проверяются», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли арестованы названные А.Пукачем заказчики убийства и принимаются ли какие-то меры для того, чтобы они не могли сейчас покинуть территорию Украины, В.Грицак заметил, что этот вопрос будут решать следователи Генеральной прокуратуры. По его данным, пока еще таких мер не принимали.

Также В.Грицак сообщил, что первый допрос А.Пукача дает основания говорить, что убийство Г.Гонгадзе не было случайным.

Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.Пукач был задержан вчера вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший руководитель Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукач – находился в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не установлены.

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