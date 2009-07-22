Огрызко говорит, что встречи с Яценюком хотел Байден

Встреча вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА с народным депутатом, лидером “Фронта перемен” Арсением ЯЦЕНЮКОМ состоялась по инициативе американской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель секретаря СНБО Украины Владимир ОГРЫЗКО на пресс-конференции, посвященной итогам визита вице-президента США в Украину.

Отвечая на вопрос журналистов, чем мотивирована встреча американского высокопоставленного должностного лица именно с А.ЯЦЕНЮКОМ, В.ОГРЫЗКО сказал: “Мы, слава Богу, демократическая страна и не устраиваем встречи с кем-то таким образом, чтобы они не проводились”.

Он сказал, что именно американская сторона выразила желание о встрече вице-президента США с лидером “Фронта перемен”, и это ее полное право. Как отметил В.ОГРЫЗКО, таких встреч “могло быть еще десять или пятнадцать, в зависимости от желания”.

“Это был выбор американской стороны, который был реализован”, - сказал В.ОГРЫЗКО.