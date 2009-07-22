Тимошенко до конца недели вольет в Нафтогаз 18 млрд. "нецелевых денег"

Уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» будет увеличен на сумму 18,6 млрд. грн. уже до конца этой недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства были приняты все необходимые решения для обеспечения увеличения уставного фонда компании именно в эти сроки.

"Мы сегодня отрегулировали все детали, все процедуры, и до конца этой недели уже будет внесен этот объем ценных бумаг в уставный капитал НАК "Нафтогаза" и потом эти ценные бумаги выйдут на открытый рынок", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, планируется ли в результате этой процедуры произвести расчеты за газ, полученный Украиной от "Газпрома" в июле текущего года, премьер-министр сказала: "Я думаю, что правильнее было бы сказать, что увеличением уставного капитала "Нафтогаза" мы укрепляем финансовое состояние компании, обеспечиваем ее полную платежеспособность по всем обязательствам и делаем "Нафтогаз" такой компанией, которая может спокойно рассчитываться по всем своим обязательствам".

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что объем увеличения уставного капитала будет направлен, в частности, на выплату кредитов, на закачку газа и на "все другие цели, которые финансово перед собой ставит НАК".

"По сути, это деньги, которые не имеют целевого назначения – это уставный капитал, и куда

"Нафтогазу" надо будет их потратить в первую очередь, на то они и будут потрачены", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Кабмин решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.