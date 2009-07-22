Литвин: закон о финансировании Евро-2012 может спровоцировать инфляцию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН ожидает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветирует принятый парламентом закон о финансировании Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске. (УНИАН: Верховная Рада Украины 1 июля приняла Закон «О внесении изменений в законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины". Документом увеличиваются на 9,8 млрд. грн. - до 13,8 млрд. грн. обязательства Национального банка Украины в 2009 году по перечислению в госбюджет суммы превышения доходов Нацбанка над его расходами. Указанные денежные средства предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.)

По словам В.ЛИТВИНА, источники увеличения отчислений НБУ на финансирование подготовки объектов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года "достаточно противоречивы, поскольку урезается Фонд гарантирования вкладов физических лиц, в который должны идти отчисления от Нацбанка".

"При неумном подходе это может привести к всплеску инфляции. Но решение принято. Я ожидаю на него вето Президента", - заявил В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР отметил, что если ситуация с финансированием подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года не улучшится, то «Евро-2012 останется для нас голубой мечтой». По словам В.ЛИТВИНА, подготовка к Евро-2012 в городах проводится не благодаря, а вопреки государству.

Председатель Верховной Рады Украины признал, что в Днепропетровске отличный стадион, и "Евро-2012" дало бы новый толчек развития города, но, "к сожалению, сегодня ситуация такова, что нужно стараться, чтобы в списке городов, которые будут принимать Чемпионат, остались те города, которые есть там на данный момент", - заявил В.ЛИТВИН.