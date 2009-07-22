Литвин хочет поэкспериментировать с ветированным Бюджетным кодексом
Спикер: ВР должна преодолеть вето
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен преодолеть вето Президента на новый Бюджетный кодекс, принятый парламентом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
По словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада в качестве компромиссного решения должна принять уточнение в новый Бюджетный кодекс.
«Я предлагаю в качестве эксперимента на 2010 год в новом Бюджетном кодексе определить не 12,5 тыс. местных бюджетов, а, например 2 тыс. бюджетов. Этот эксперимент можно провести в ряде областей и посмотреть, как это работает на людей», - сказал В.ЛИТВИН.
По его словам, в этой ситуации нужно «двигаться дальше» и все-таки принимать новый Бюджетный кодекс.
Он отметил, что этот документ позволяет местным бюджетам гарантированно дополнительно получить 10 млрд. грн.
В.ЛИТВИН также сказал, что новый Бюджетный кодекс «на 95% позитивный».
По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был бы документ подписать даже с учетом 5% уточнений в кодекс, которые внесены Кабинетом министров Украины и которые носят политический характер.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).
Законом предусмотрен формульний расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.
Как отметил В.ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.
20 июля Президент применил право вето к Закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».