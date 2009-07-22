Янукович в Закарпатье предложил людям... продавать души дьяволу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что владеет информацией о подготовке массового подкупа избирателей со стороны его политических оппонентов на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в г. Берегово Закарпатской области.

«Мы получили информацию, какие планируются деньги, чтобы покупать голоса: от 100 грн. до 100 долл. за голос», - сообщил он, отметив, что его политические оппоненты «думают, как украсть и обмануть людей, а не как заниматься производством, здравоохранением, думать о людях, повышать зарплаты и пенсии».

«Готовьтесь, открывайте карманы. Продавайте свою душу дьяволу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к жителям города.

В то же время, лидер Партии регионов в который раз заявил, что возглавляемая им политическая сила имеет команду профессионалов, готовых прийти к власти, вывести государство из кризиса, навести в ней порядок, наладить нормальные дружеские отношения со всеми стратегическими партнерами.