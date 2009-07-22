Пискун: я еще три года назад говорил, что Пукач - в Украине

Народный депутат, бывший Генеральный прокурор Святослав ПИСКУН убежден, что задержание бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА ускорит расследование дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как отметил С.ПИСКУН в интервью УНИАН, А.ПУКАЧ является достаточно “важным элементом по этому делу”. “И я думаю, если правильно будет построено расследование, то будет хороший результат”, - добавил С.ПИСКУН.

По его словам, “остановить расследование по этому делу невозможно”. При этом он отметил, что в связи с задержанием А.ПУКАЧА “дело наберет новые обороты”.

На вопрос, насколько задержание А.ПУКАЧА может повлиять на ход президентской кампании и насколько по этому делу будет задействован политический фактор, С.ПИСКУН ответил: “Все будет зависеть от того, что знает А.ПУКАЧ и какие показания он будет давать”.

Говоря о гарантировании безопасности А.ПУКАЧА, С.ПИСКУН отметил, что “у нас бывают ситуации, когда может случиться сердечный приступ”, но подчеркнул, что здесь важна роль следственно-оперативной группы и Генеральной прокуратуры Украины. “Я уверен, что следственно-оперативные органы сделают все, чтобы А.ПУКАЧ был жив и давал показания в суде”, - подчеркнул экс-генпрокурор.

По словам С.ПИСКУНА, он “еще три года тому назад говорил, что А.ПУКАЧ в Украине, и хоть он и опытный оперативник, но все же, как бы человек не прятался, рано или поздно он будет найден и истина будет установлена”.

Как сказал С.ПИСКУН, нужно “поздравить следственно-оперативную группу за задержание А.ПУКАЧА, потому что это была очень непростая, взвешена работа”.