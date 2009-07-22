Луценко поздравил оперов СБУ, которые поймали Пукача
Министр объяснил, почему милиция не могла
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что арест бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА позволит установить организаторов и заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Я лично хотел бы поздравить всех оперативных работников СБУ с этой удачей и надеяться на то, что следствие Генеральной прокуратуры получит доказательства относительно заказчиков и организаторов этого самого резонансного в Украине убийства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Министр считает задержание А.ПУКАЧА хорошей новостью для всех, кто «переживает за справедливость по делу Г.Гонгадзе и за то, чтобы отвечали не только исполнители убийства, но и его организаторы».
Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание на то, что в операции с задержанием А.ПУКАЧА принимали участие только оперативные группы СБУ, поскольку в 2005 году Президент Украины лишил МВД всех устройств технической слежки.
Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.
А.ПУКАЧ доставлен в Киев и находится под арестом. С ним работают следователи Генпрокуратуры.